'형제적·전투적 우의' 강조하는 北中…하반기 밀착 더욱 강해질 듯

[아시아경제 이지은 기자] 김정은 북한 노동당 총비서와 시진핑 중국 국가주석이 북중우호조약 60주년을 맞아 친서를 교환하고 양국 우의를 강조하고 나섰다. 북한의 식량난과 미중 갈등구도, 북미 대화 경색 등의 상황을 고려하면 앞으로도 북중간 밀착 구도는 더욱 강화될 것이라는 게 전문가들의 지적이다.

조선중앙통신이 11일 공개한 김 총비서와 시 주석의 친서에 따르면, 시 주석은 '형제적·전통적 친선'을 강조하며 세계정세 급변 속 양국간 공동인식을 보유하고 있음을 시사했고 김 총비서는 '동지적 신뢰와 전투적 우의'를 언급하며 '적대세력들의 도전과 방해책동'에 공동 대응하겠다는 뜻을 내비쳤다.

두 정상의 친서교환은 북중우호조약 60주년을 기념한 것이다. '군사 자동개입' 등을 골자로 하는 북중우호조약은 1961년 7월 11일 김일성 주석과 저우언라이 총리 사이에서 체결됐다.

시 주석은 친서에서 "지난 60년간 중조(북) 쌍방은 조약의 정신에 따라 서로 굳건히 지지하고 손잡고 어깨겯고(어깨를 나란히 하고) 투쟁하면서 두 당, 두 나라 사이의 형제적인 전통적 친선을 강화해 왔다"고 밝히며 "세계적으로 백년만에 처음 보는 대변화" 속 양국간 공동인식 이룩에 성공했다는 점을 강조했다.

김 총비서 역시 "최근 (몇)년간 전례없이 복잡다단한 국제정세 속"임을 강조하며 "조중사이의 동지적 신뢰와 전투적 우의는 날로 두터워지고 있다"고 밝혔다. 또 북중우호조약이 "적대세력들의 도전과 방해책동이 보다 악랄해지고 있는 오늘 두 나라의 사회주의 위업을 수호하고 추동"하고 있다고 추켜세우며, 북중 친선관계를 "두 나라 인민의 념원(염원)에 맞게 끊임없이 강화발전시켜나가는 것"이 당의 입장이라고 강조했다.

양국은 지난 3월에도 구두친서를 교환해 비슷한 내용을 공유한 바 있다. 특히 시 주석이 '세계적 대변화'와 '양국간 공동인식'을 언급하고 김 총비서가 '복잡다단한 국제정세', '적대세력들의 도전' 등을 언급한 것은 미국의 중국에 대한 압박과 미중 대결구도, 그 속에서 북중간 밀착이 강화되고 있음을 시사한다.

특히 시 주석이 "두 나라와 두 나라 인민에게 더 큰 행복을 마련해줄 용의가 있다"고 밝힌 것은 최근 북한의 식량난 속 중국의 북한에 대한 지원 의지를 내비친 것으로 해석할 수 있다. 국가안보전략연구원은 지난 9일 진행된 기자간담회에서 "국경지역에 건설 중인 방역창고들이 완성되면 무역을 재개할 것으로 예상한다"며 코로나19로 중단됐던 북중무역이 곧 재개될 것으로 전망했다. 유엔 식량농업기구(FAO)의 최근 전망에 따르면 올해 북한의 곡물 생산량은 약 560만 톤으로 평년 수준이지만, 외부에서 약 110만톤 규모의 곡물을 수입해와야 식량 부족 사태를 피할 수 있을 것으로 보인다.

미중 갈등 구도 역시 북중 밀착을 심화하는 요인으로 작용할 전망이다. 연구원은 또 "북한이 미중갈등 상황을 이용해 대중관계 긴밀화를 통해 대미 지렛대를 강화하려는 방향으로 움직일 것"이라며 "북한의 대중국 편승에 따라 남북관계 재개 가능성이 줄어들 수 있다"고 예측했다.

