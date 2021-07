[아시아경제 최동현 기자] 배우 차지연이 코로나19 확진 판정을 받아 뮤지컬 '광화문연가' 제작발표회와 뮤지컬 '레드북' 공연 일정 일부가 취소됐다.

차지연의 소속사 씨제스 엔터테인먼트는 4일 "배우 차지연이 오늘 코로나19 양성 반응 통보를 받았다"고 밝혔다.

소속사 측은 "차지연은 방역 지침을 지키며 매주 정기적으로 코로나19 검사를 받았다"면서 "빠른 시일 안에 동선이 겹치거나 접촉이 있었던 가족, 스태프, 직원들도 검사를 진행 할 것"이라고 설명했다. 이어 "현재 차지연의 감염경로를 파악 하고 있으며 모든 스케줄을 중단 하고 방역 당국의 지침에 따를 것"이라고 덧붙였다.

이 같은 여파로 차지연이 출연 예정이었던 '레드북' 4일 공연이 취소됐다. 아울러 5일로 예정됐던 뮤지컬 '광화문 연가' 제작발표회도 중단됐다.

