툰베리 "기후위기를 비즈니스 기회로만 활용"

[아시아경제 조유진 기자] 스웨덴의 환경 운동가 그레타 툰베리가 정치·경제 지도자들이 기후 위기를 비즈니스 기회로만 활용하고 있다고 비판했다.

1일(현지시간) 툰베리는 아널드 슈워제네거 전 미국 캘리포니아 주지사가 빈에서 주최한 기후 행사인 '오스트리아 세계 정상 회의'에 화상으로 참여해 이같이 지적했다.

툰베리는 "기후 위기는 오늘날 기껏해야 새로운 녹색 일자리와 새로운 사업, 기술을 창출할 기회로만 취급되고 있다"고 꼬집었다.

그는 "결국 대중의 압박이 커서 (정치·경제 지도자들이) 행동하기 시작했다"며 "그러나 역할 놀이를 하는 것처럼 행동하고 있다. 기후 위기를 활용해 정치를 하고, 말장난을 하고, 우리의 미래를 가지고 논다"고 비판했다.

그러나 이날 툰베리의 연설은 기술적 문제로 중간에 종료됐다고 통신은 전했다.

반면 슈워제네거는 개막사에서 환경 운동에는 "단지 위협이나 절망만이 아니라 격려"가 필요하다고 강조했다.

그는 자신이 출연했던 영화 '터미네이터' 시리즈가 무섭고 디스토피아적인 세계를 다뤘지만 "인간의 의지와 희망에 초점을 맞췄다"며 "우리는 오염을 끝낼 수 있다. 협력하자"고 말했다.

이날 행사에는 제바스티안 쿠르츠 오스트리아 총리와 프란스 팀머만 유럽연합 그린딜 집행위원회 부위원장, 미 포드와 애플사 고위 임원진 등이 참석했다.

