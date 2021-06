남양유업, 식물성 고단백질 ‘맛있는 두유GT 하이프로틴’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 남양유업이 식물성 고단백질 두유 제품 ‘맛있는 두유GT 하이프로틴’을 출시했다고 30일 밝혔다.

‘맛있는 두유GT 하이프로틴’은 식물성 고단백질 제품으로 한 팩 기준 단백질 1일 권장량의 약 19%를 함유하고 있다. 또 하루 권장량 6%의 식이섬유(1.5g)와 비타민D(3ug)를 함유하고 있으며, 설탕 무첨가와 1팩에 85㎉로 부담 없이 즐길 수 있는 제품이다.

이외에도 무첨가 두유액으로 건강까지 생각한 ‘맛있는 두유GT 하이프로틴’ 제품은 남양유업만의 GT공법을 통해 첫 맛부터 끝 맛까지 깔끔하게 살린 두유 제품이다.

남양유업 관계자는 “새롭게 출시한 ‘맛있는 두유GT 하이프로틴’은 운동 전후 단백질 보충이 필요한 홈트족을 위해 출시한 제품으로, 바쁜 일상 속 식사 대용은 물론 간식으로도 유용한 제품이다”라며 “앞으로 좋은 제품을 많이 출시하여 고객들의 건강과 즐거움에 도움이 될 수 있도록 노력하겠다”라고 전했다.

