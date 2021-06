1~5월 전국 인허가 주택 18만7000가구…전년비 20% 증가

[아시아경제 조강욱 기자] 국토교통부는 전국의 1~5월 누계 주택 인허가 물량은 18만6743가구로 작년 동기 대비 19.9% 증가한 것으로 집계됐다고 30일 밝혔다.

수도권은 9만4144가구로 1년 전보다 11.1% 늘었고 지방은 9만2599가구로 30.4% 증가했다. 서울의 경우 3만915가구로 39.6% 늘었다. 같은 기간 전국 아파트 인허가 물량은 13만9468가구로 22.1% 증가했고 아파트 외 주택은 4만7275가구로 13.9% 늘었다.

1~5월 전국 공동주택 분양 물량은 12만430가구로 작년 동기 대비 25.2% 증가했다. 수도권 물량은 5만4373가구로 4.3% 늘었고 지방은 6만6057가구로 49.8% 증가했다. 일반분양은 9만5416가구로 44.4% 늘었고, 임대주택은 1만2946호로 10.6% 증가했다. 조합원분은 34.5% 감소한 1만2068호로 집계됐다.

1~5월 주택 착공 물량은 22만6694가구로 작년 동기 대비 35.0% 증가했다. 수도권은 11만3633가구로 24.9% 늘었고 지방은 11만3061호로 47.0% 증가했다. 아파트(16만6938가구)는 31.0%, 아파트 외 주택(5만9756가구)은 47.4% 각각 늘었다.

1~5월 주택 준공 물량은 전국 14만4087가구로 작년 동기보다 23.8% 줄었다. 수도권은 8만5544가구로 11.9% 감소했고 지방은 5만8543가구로 36.3% 줄었다. 아파트(10만6446가구)와 아파트 외 주택(3만7641가구)은 각각 28.5%, 6.1% 감소했다.

