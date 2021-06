‘장음항진증’ 제대로 알기

[아시아경제 이진경 기자] 조용한 도서관이나 사무실, 나도 모르게 배에서 ‘꼬르륵’ 소리가 나서 민망했던 적 있나요? 배가 고플 때 나는 신호로 여기기 일쑤죠? 하지만 배에서 나는 이런 ‘꼬르륵’소리는 배가 고플 때만 나는 게 아니라고 합니다. 혹시 위장에 문제가 있다는 경고음이 아닐까요? 다양한 원인이 있다고 하니 한번 알아봅시다.

이진경 기자 leejeen@asiae.co.kr