이 대표, 효창공원 김구 선생 묘소 참배…단일후보 선출 의지 드러내

[아시아경제 장세희 기자]국민의힘 이준석 대표는 26일 "완전한 통합을 한다는 생각으로 내년 대선에 임하겠다"라고 말했다.

26일 연합뉴스에 따르면, 이 대표는 백범 김구 선생 72주기인 이날 오전 서울 용산구 효창공원의 김구 선생 묘소를 참배한 뒤 "선생께서 진정한 민족의 단합과 통일을 원하셨던 것처럼 우리 당도 최대한 많은 사람이 함께할 수 있게 하겠다"며 이같이 밝혔다.

이 대표의 발언은 윤석열 전 검찰총장과 최재형 감사원장, 김동연 전 경제부총리, 국민의당 안철수 대표 등 당 밖의 대선주자들과 단일후보를 선출해 대선에 승리하겠다는 의지를 밝힌 것으로 풀이된다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr