은평구 주민참여예산제 4년 연속 서울시 평가 최우수 등급 선정

2022년 참여예산사업비 11억원 확보...주민참여예산 제도 전반 및 운영 평가에서 최고 등급 선정

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 2021년 서울시 자치구 참여예산제 평가 결과 4년 연속 최우수 등급에 선정되어 2022년 참여예산사업비 11억원을 확보했다.

이번 평가는 자치구 주민참여예산제 역량 강화 및 활성화를 유도하기 위해 서울시가 25개 자치구를 대상으로 실시했으며, 주민참여예산 제도 전반 및 운영에 대한 평가에서 은평구가 최고 등급에 선정된 것이다.

올해 평가에는 시민참여예산 구단위계획형 운영 실적에 대한 평가가 포함, 등급에 따른 자치구 지원금액의 차등폭이 최대 1억원에서 2억원으로 늘어났다.

은평구는 지난해 12월 행정안전부 주관, 주민참여예산 전국 평가에서도 최우수 자치단체에 선정되어 1억6000만원 특별교부세를 확보한 바 있다.

한편, 은평구는 코로나19의 제약에도 온라인 주민공론장, 온라인 청소년공론장 등을 꾸준히 추진하며 비대면 숙의·공론의 대표사례로 손꼽히고 있으며, 이런 성과들을 발전시키기 위해 주민들이 ‘언제 어디서나 누구나 쉽게’ 참여할 수 있는 온라인플랫폼 구축을 추진 중이다.

김미경 은평구청장은 “주민참여위원과 주민들의 적극적인 참여로 각종 평가에서 좋은 성적을 거두게 됐다”며 주민들에게 감사의 뜻을 전했으며, “앞으로도 주민참여도시 은평 기반 마련을 위해 더욱 노력, 참여예산제 활성화와 발전을 위해 앞장서겠다”는 포부를 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr