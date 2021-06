[아시아경제 문혜원 기자] 버거킹은 오는 27일까지 ‘와퍼’와 ‘치즈와퍼’ 단품을 구매하면 같은 메뉴 1개를 추가로 증정하는 ‘1+1 행사’를 실시한다고 21일 밝혔다.

와퍼는 직화 방식(Flame-grilled)으로 조리된 100% 순 쇠고기 패티의 담백함과 깊은 풍미를 자랑하는 버거킹의 시그니처 메뉴다.

와퍼에 치즈를 더한 치즈와퍼는 클래식한 맛에 고소함까지 더해져 꾸준한 사랑을 받고 있다.

할인 행사는 배달과 일부 매장을 제외한 전국 버거킹 매장에서 진행되며, 1인당 최대 5개까지 구매할 수 있다. 다만 다른 할인 쿠폰과 중복 혜택 적용은 불가능하다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr