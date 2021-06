테라박스 사용해보면 어떨까?

현재 1,024GB의 무료 저장공간을 제공하는 유일한 클라우드 제품 테라박스가 최고의 다크호스로 떠오르고 있다.

테라박스는 이용자들이 관심을 갖는 핵심 기능인 무료 저장공간에서 강점을 극대화했다. 저장공간이 늘어나는 국내 사용자들의 니즈를 충족시키기 위해 1TB의 무료 저장공간을 제공하며, 개인용 클라우드 서비스 중 1TB를 무료로 제공하는 유일한 제품이다.

1TB의 무료 저장공간은 마치 하드디스크 하나를 들고 다니듯 수십만 장의 사진이나 수천 개의 고화질 동영상을 테라박스에 무료로 저장할 수 있다. 어떤 직업이든 고화질 이미지, 학습 자료, 동영상을 동시에 저장할 수 있다.

뿐만 아니라, 테라박스는 1TB에서 2TB로 업그레이드시 월 2.99달러로 주요 클라우드 서비스 제공업체의 약 1/3 수준이다.

무료 저장공간과 사용 편의성, 가격적인 면에서 이미 사용자들에게 이용될 것으로 보인다.

클라우드 서비스의 또 다른 중요한 기능은 전송 및 공유이다. 무료 사용자가 테라박스를 이용해 업로드할 수 있는 최대 파일은 4GB, 유료회원은 20GB로 경쟁력을 갖추었고, 공유 기능은 파일 크기에 제한이 없어 아무리 큰 파일이라도 쉽게 공유할 수 있다.

현재 시중의 주요 개인용 클라우드 서비스 제품들은 저장, 업로드, 공유 등 기본적인 서비스를 제공하고 있으며, 사용법 및 인터페이스 디자인상의 차별점을 제외하고 제품의 주요 경쟁력은 저장공간과 가격이다. 구글 포토의 유료화는 개인용 클라우드 서비스 제품의 유료화 트렌드로 자리 잡았음을 의미하는 것으로 테라박스 등 다크호스 제품의 등장은 업계에서 이용자에게 요금을 부과하는 속도를 늦출 수 있고, 클라우드 서비스 분야에서도 다음 단계의 혹독한 경쟁이 예상된다.

