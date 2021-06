강진군, 기업 구인 홍보 책자 제작 배부

기업 현황 및 채용정보 상세, 구직자 일자리 정보 접근성 향상

[강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 전남 강진군은 최근 장기화되고 있는 취업난의 극복을 위해 ‘강진군 구인 기업 현황 책자’를 발간하고, 읍·면사무소, 청년 일자리 카페, 관내병원, 군부대 등 일자리 관련 기관에 배부했다고 18일 밝혔다.

강진군 구인 기업 현황 책자는 강진산업단지, 농공단지 등 총 25개의 기업을 소개하고, 각 기업의 비전과 주력 상품, 채용 정보를 체계적으로 담고 있다.

강진군은 홍보 책자가 구직자의 일자리 정보에 대한 접근성을 높여 취업 알선의 성공률을 높이는 데 이바지할 것으로 기대하고 있다.

이승옥 군수는 “구인 기업 홍보 책자가 강진군 일자리 창출 및 고용 활성화에 도움이 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 일자리 홍보에 지속적인 관심을 기울일 것”이라고 말했다.

