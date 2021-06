[아시아경제 이관주 기자] 서울시는 거리 노숙인의 코로나19 백신 접종률이 43%라고 17일 밝혔다.

서울시에 따르면 접종 대상자로 등록된 거리 노숙인 596명 중 43.0%인 256명이 1차 백신 접종을 마쳤다. 시설에 입소한 노숙인까지 합하면 접종률은 70%를 웃돌았다.

재활시설 입소자는 96.9%, 요양시설 입소자는 94.7%, 일시보호시설 이용자는 89.4%, 자활시설 입소자는 72.5%의 접종률을 보였다.

거리 노숙인과 시설 입소·이용 노숙인을 합한 접종률은 79.2%로, 총 2953명 가운데 2339명이 접종했다. 접종 동의자는 2529명(동의율 85.6%)이었다.

서울시는 "거리 노숙인의 경우 현장 상담 등을 통해 접종 신청을 받았고, 접종 후에는 일시보호 공간을 제공해 사후 관리를 하고 있다"고 말했다.

