김동찬 광주시의원 ‘저출산 극복 릴레이 캠페인’ 동참

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김동찬 광주광역시의회 의원은 17일 ‘저출산 극복 범국민 포(4)함 릴레이 챌린지’에 동참했다.

17일 광주광역시의회에 따르면 챌린지는 저 출산이 가져올 국가 위기를 연대와 협력을 통해 극복하고 ‘함께 일하고, 함께 돌보고, 함께 지키고, 함께 행복한 대한민국’을 만드는 데 동참하자는 취지의 참여형 캠페인이다.

저출산 극복 캐치프레이즈가 적힌 사진 또는 동영상을 개인 소셜미디어(SNS)에 게시한 뒤 1주일 단위로 후속 참여자 2명을 지목하는 방식으로 진행된다.

김 의원은 “인구감소 문제는 ‘새로운 자치분권 2.0 시대’를 준비하는 지방정부의 공통의 문제이며 근본적이고 선제적 대응 없이는 지역의 붕괴 및 소멸이라는 암울한 미래에 직면하게 될 것”이라며 “작지만 소중한 참여가 계기가 되어 일회성의 이벤트에 그치지 않고 진정성 있는 접근을 통해 사회의 긍정적 변화를 이끄는 동력으로 작용하는 밑거름이 되기를 바란다”고 말했다.

한편, 허정 전 전남대학교 총동창회장의 추천을 받은 김 의원은 다음주자로 김용집 광주광역시의회 의장, 이용섭 광주광역시장을 지목했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr