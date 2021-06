현대百, 자체 편집숍서 ‘BTS×제이미원더 컬렉션’ 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] 현대백화점은 오는 18일부터 자체 수입 편집숍을 통해 방탄소년단과 컨템포러리 라이프스타일 브랜드 제이미원더가 출시한 컬래버레이션 상품을 선보인다고 16일 밝혔다.

이 상품은 수입 라이프스타일 편집숍 폼 더현대 서울 매장과 수입 캐주얼 편집숍 폼더스토어 무역센터점 매장 등 2곳에서 판매한다. 특히 방탄소년단의의 글로벌 메가 히트송 '다이너마이트'를 주제로 곡이 가진 희망의 메시지를 디자인에 반영한 게 특징이다.

BTS×제이미원더 컬렉션은 에코백·키링·백팩·가죽 스티커 등 30여 종으로 구성됐다. 대표 상품은 카메라백 25만8000원, 에코백 2만8000원, 가죽 스티커 2만5000원 등이다. 오는 24일부터는 그룹 내 패션계열사인 한섬이 운영하는 온라인몰 더한섬닷컴을 통해서도 판매될 예정이다.

현대백화점 관계자는 “이번 BTS×제이미원더 컬렉션을 시작으로 앞으로도 자체 편집숍을 통해 트렌디한 상품을 고객들에게 발빠르게 선보일 계획”이라고 말했다.

