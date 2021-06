GS25, 50년 숙성 주정 강화 와인 ‘1971’ 선보여…100병 한정 판매

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 16일부터 호주의 유명 와이너리 쏜클락이 50년간 숙성 과정을 거쳐 만든 주정 강화 와인 ‘1971’을 100병 한정 물량으로 선보인다고 밝혔다.

GS리테일은 창립 50주년을 맞이해 50년 숙성 와인 1971을 선보였다. 1971의 알코올 도수는 18도이며 리델 주정강화 전용 와인잔 1개가 포함된 기획세트로 판매된다. 가격은 45만원이다.

GS리테일은 오는 30일까지 와인25 플러스와 전국 GS25를 통해 온·오프라인을 통합한 와인장터 행사를 진행한다. 이번 행사에서는 로쉐마제까쇼, 마르케스카사데콘차, 트라피체말벡 등 가성비 와인 14종이 최대 47% 할인된 가격으로 판매된다.

GS리테일 관계자는 “와인25플러스는 모바일 앱으로 약 3500여 전문 주류를 전국 1만5000여 오프라인 소매점에서 받아볼 수 있는 국내 최대 수준의 주류 스마트오더 시스템”이라며 “와인 애호가들의 다양한 수요에 부응하는 한국형 온오프 연계 리큐어샵으로 확실히 자리 잡아가고 있다”고 말했다.

