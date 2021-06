[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 제시가 화보같은 비키니 자태를 공개했다.

최근 제시는 자신의 인스타그램에 'Sweet & Sour'라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속 제시는 청량함이 느껴지는 대형 욕조에서 화장기 없는 앳된 얼굴과 대비되는 육감적인 비키니 자태를 선보이며 반전 매력을 뽐냈다.

이를 본 지인과 팬들은 "청순 섹시 제시" "몸매 대박" "화보 촬영이 아니라고?!" 등의 반응을 보이며 화답했다.

한편 제시는 오는 25일 첫 방송되는 tvN '식스센스2'에 출연한다.

