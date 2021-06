[아시아경제 황준호 기자] 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 3,105 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 109,865,444 전일가 3,105 2021.06.11 15:30 장마감 관련기사 대한전선, 카타르서 1463억원 규모 송전망 공사 수주대한전선 "美서 협력업체 직원 교통사고 손해배상 청구"美 월가 “한국 주식을 사라” 外인이 주목하는 핵심주 close 은 카타르 전력규모 확충 사업 발전소 건설 관련 KAHRAMAA와 초고압 케이블 및 액세서리 납품 및 공사 계약을 체결했다고 11일 공시했다.

계약금액은 약 277억2037만원이다. 지난해 매출 대비 약 1.74% 정도다. 계약기간은 2021년 6월10일부터 2022년 4월14일까지다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr