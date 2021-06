웨스틴 조선 부산, '헬로 서머' 패키지 출시

[아시아경제 김유리 기자] 웨스틴 조선 부산은 8월31일까지 '초여름과 늦여름에 여유롭게 즐기는 여름 호캉스'를 테마로 '헬로 서머(Hello, Summer)' 패키지를 선보인다고 11일 밝혔다.

'헬로 서머' 패키지 이용 시 룸콕 남쪽빛 스파 어메니티 키트와 웨스틴 조선 부산 레스토랑 3만원 할인권을 제공한다.

룸콕 남쪽빛 스파 어메니티 키트는 '남쪽빛 감성여행'을 테마로 한국관광개발연구원과 여행 콘텐츠 전문가가 엄선한 부산·경남 여행 큐레이션 한정 상품이다. 부산, 남해, 거제, 통영의 주요 관광지를 일러스트 작가들이 그려낸 트래블 가이드 카드와 남해 공방에서 만든 유자향이 나는 유자캔들, 남해 바다를 모티브로 만든 배쓰밤으로 구성했다. 키트에 동봉된 QR코드를 촬영해 바다 소리를 들으며 일상을 내려놓고 휴식을 즐길 수 있다.

레스토랑 할인권은 웨스틴 조선 부산 뷔페 레스토랑 까밀리아부터 다이닝펍 오킴스, 파노라마 라운지, 한식당 셔블, 조선델리에서 이용할 수 있다.

이그제큐티브 타입 이상 이용 시 사우나 및 수영장 이용, 2층 웨스틴 클럽에서 조식, 조각 케이크, 쿠키, 샌드위치, 과일 등을 즐길 수 있는 데이타임(Daytime Snack)을 이용 할 수 있다. 저녁에는 웨스틴 클럽에서 맥주, 와인, 칵테일과 간단한 요리가 있는 해피아워(Happy Hour)도 즐길 수 있다.

'헬로 서머' 패키지 가격은 객실 타입 및 기간에 따라 20만~45만원(세금·봉사료 별도)이다.

