합천군, 합천육아지원센터와 발전 협약

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군보건소는 저출산 극복 및 영유아의 건강한 성장, 발달 및 양육 인프라 발전을 위해 합천군육아종합지원센터와 협약식을 했다고 8일 밝혔다.

합천군 육아종합지원센터에서 열린 협약식에는 이미경 보건소장과 권윤숙 육아종합지원센터장을 비롯한 양 기관 관계자가 참석했다.

이번 협약으로 저출산을 극복하고 모자보건사업을 활성화하기 위해 보건소에서 진행 중인 각종 모자보건사업 안내 및 관련 캠페인 참여, 프로그램 홍보 등을 육아지원센터에서 지원하기로 했다.

합천군 보건소는 합천군 영유아 가족이 건강하고 안정적인 양육환경에서 생활하기 위해 포괄적 양육 서비스를 안내하기로 했다.

특히 이번 협약을 계기로 상호 간 정보교류로 양 기관에서 진행 중인 사업 및 프로그램 홍보를 적극적으로 하면서 두 기관의 사업에 더욱 박차를 가할 것으로 기대된다.

합천군 보건소 관계자는 “이번 협약으로 저출산을 극복하고 모자보건사업에 도움이 되길 기대한다” 며 “보건소와 육아지원센터를 이용하는 예비 부모들이 더 많은 혜택을 받을 수 있길 바란다”고 말했다.

