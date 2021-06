서울월드컵경기장, LED스포츠조명 증설…평균 조도 36%↑

상향된 국제경기 조도기준에 맞춰 보다 더 선명한 중계화질 제공

[아시아경제 임철영 기자] 서울시설공단이 서울월드컵경기장 조명 시스템을 대폭 증설해 적용했다고 4일 밝혔다. 기존 조명 268등에 LED등을 68개소에 추가해 신규 설치한 것으로 평균 조도가 36% 증가했다.

공단은 아시아축구연맹(AFC)의 국제경기 조명시설 요구조건이 올해부터 2500Lux로 상향 시행됨에 따라 FIFA 월드컵 최종예선, 아시안컵 결승 및 AFC 챔피언스 리그 결승 등 국제경기에 적합한 환경 조성을 위해 공사를 시행했다.

LED조명은 친환경, 고효율 제품으로 메탈램프 대비 낮은 소비전력과 높은 효율로 에너지 절감 효과까지도 기대할 수 있을 전망이다.

공단은 조명 증설작업으로 국제경기 기준을 충족시킬 뿐만 아니라 HD급 중계화질 제공환경에 맞춰 시청자들에게 더 밝고, 선명한 양질의 화면을 전달함으로써 보다 생동감 있는 관람 환경을 제공할 수 있게 됐다.

조성일 이사장은 “이번 서울월드컵경기장 스포츠조명 증설사업으로 경기 관람 및 중계시청을 위한 최적의 빛 환경을 구현했다”며 “앞으로도 최상의 관람환경 제공해 시민들에게 사랑받는 서울월드컵경기장을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

