[아시아경제 김대현 기자] 에쓰오일(S-OIL)은 2일 MOTIVA ENTERPRISES LLC와 1조5403억원 규모의 윤활기유 제품 공급계약을 체결했다고 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 9.2%에 해당하는 규모다.

계약기간은 2022년 1월1일부터 2025년 12월31일까지다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr