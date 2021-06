제주해경, 바다에 빠진 남성 구조

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주시 현사포구 서쪽 약 150m 해상에서 2일 새벽 바다에 빠진 남성 A씨가 제주해경에 의해 구조됐다.

제주해양경찰서에 따르면 이날 새벽 0시 31분경 제주시 내도동 앞 해상(현사포구에서 서쪽)에서 사람 살려달라는 목소리가 들린다는 신고를 받고 구조대를 긴급 출동시켰다.

현장에 도착한 구조대원 2명이 즉시 해상으로 뛰어들어 익수자 A의 위치를 찾았지만, 시야가 확보되지 않은 야간이어서 목소리만으로 위치를 파악해 찾는 것이 불가한 상태였다.

결국 주변에 있던 시민들의 도움을 받아 육상에서 수색하던 제주해경 구조대 박진국 순경이 A씨의 위치를 확인하고 맨몸으로 뛰어들어 약 150m를 수영한 뒤 익수자 A씨를 안전하게 구조해 119구급차량에 인계했다.

바다에 빠진 A씨는 40대 남성으로 저체온증이 심해 말을 할 수 없는 상태였으나 곧바로 시내 중앙병원으로 옮겨져 생명엔 지장이 없는 상태인 것으로 알려졌다.

호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr