현대글로비스, 글로벌 선사 최초 '전기차 특화 해상운송 솔루션' 구축

[아시아경제 이동우 기자] 현대글로비스는 세계 자동차 운반선 시장 최초로 전기차 특화 해상운송 솔루션을 구축했다고 2일 밝혔다. 전기차 해상운송 매뉴얼을 적용한 차량의 선적·운송·하역을 통해 빠르게 확산하는 글로벌 전기차 시장에 대응한다는 구상이다.

현대글로비스가 수립한 선적 가이드에 따르면 선적예약서에 전기차를 나타내는 ‘EV’ 표기해 내연 기관차와 구분된 맞춤 관리를 한다. 차량의 간략한 정보를 포함한 배터리 충전율 및 화주의 요구사항 등을 내부 전산 프로그램을 통해 사전 공유한다. 선적된 차량은 주기적으로 배터리 충전 상태, 외관 등을 관리해 운송 품질을 유지한다.

현대글로비스는 전기차 선적 데크의 온도·습도 정보를 제공하고 해상운송 기간 중 배터리 소모량을 분석해 선적 전 전기차의 배터리 완충률 가이드 수립에 필요한 정보 등을 화주사에 제공할 예정이다.

사고 예방 및 비상 상황 대응 매뉴얼을 마련해 분기 1회 이상 훈련을 의무화했다.

서비스 고도화를 위해 한국선급(KR)과 ‘전기차해상 운송 안전 취급가이드 공동연구 개발에 관한 업무협약’을 맺었다. 마련된 안전 매뉴얼은 현 운항선 뿐만 아니라 향후 신조 선박에도 적용할 예정이다. 한국선급은 해양수산부로부터 허가 받은 세계 7대 선급기관으로 선박 검사 및 인증, 각종 기술 개발 등 사업을 추진하고 있다.

현대글로비스는 전기차 운송 과정의 안정성을 확보해 글로벌 완성차 제조사와 신생 전기차 브랜드 모두를 공략한다는 각오다. 특히 물류 운영에 대한 경험이 부족한 신생 전기차 회사에 터미널·육상·해상을 잇는 원스톱 물류 서비스를 제공할 예정이다.

90척 규모의 선대와 80여개의 글로벌 네트워크 기반도 장점이다. 지난해 글로벌 전기차 해상운송 물동량의 40% 안팎인 약 18만대의 전기차를 운송했다.

현대글로비스는 전기차 맞춤형 운송 솔루션 구축에 대해 내연기관에서 친환경으로 이동하는 자동차 산업의 패러다임 변화 속도가 빨라지면서 선제 대응의 필요성이 커졌다고 밝혔다.

영국, 중국, 프랑스 등 세계 주요 국가들이 오는 2030년~2040년 내연기관차 생산 중단을 검토하는 가운데 향후 10년간 전기차 판매량은 연평균 29% 성장해 2025년에는 1120만대, 2030년 3110만대를 기록할 것으로 예상된다.

현대글로비스 관계자는 "전기차 특화 운송 매뉴얼을 기반으로 화주사에 우수한 서비스를 제공해 전기차 운송 실적을 늘려나갈 것"이라며 "글로벌 시장을 선도하는 해운 경쟁력을 선보일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

