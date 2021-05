[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 29일 오후 5시 신길4동 힐스테이트 클래시안 아파트 단지 내에서 열린 서울시립교향악단 ‘우리동네 음악회’에 참석했다.

이번 ‘우리동네 음악회’는 ‘찾아가는 마을음악회’ 사업과 연계, 아파트 단지 내 이동형 무대 트럭을 설치해 발코니에서 관람할 수 있는 비대면 클래식 음악회로 선보였다.

지난 4월 1차로 영등포구를 비롯한 몇 자치구에서 열렸으며, 이번 2차 음악회 개최는 영등포구가 유일하다.

채현일 구청장은 “코로나19 장기화로 문화공연을 대면으로 접하기 어려운 요즘, 서울시립교향악단의 수준 높은 클래식 공연을 집 발코니에서 즐기며 지친 일상에 활력을 되찾는 기회가 되길 바란다”고 전했다.

