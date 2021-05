카페24, 마켓통합관리 서비스에 이랜드몰 연동…온라인 판로 확대

[아시아경제 임춘한 기자] 카페24는 자사 마켓통합관리 서비스에 '이랜드몰'을 연동한다고 27일 밝혔다. 이랜드몰은 패션, 리빙, 레저, 식품 등 폭넓은 카테고리 갖고 있어 사업자들의 판로 확대에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

이랜드몰은 NC백화점, 뉴코아, 킴스클럽마트 등 전국 50여 개 오프라인 매장을 운영하는 대형 유통그룹 이랜드리테일의 대표 온라인 쇼핑몰이다. 현재 회원 450만 명, 각 분야 대표 브랜드 4800여 개를 보유하고 있다. 이랜드리테일의 온오프라인 유통 노하우를 접목해 고속 성장 중이며 지난해 2000억 원의 거래액을 달성했다.

이번 시스템 연동과 함께 온라인 사업자들을 위한 성장 지원책이 제공된다. 카페24는 신규 입점 사업자를 대상으로 이랜드몰의 럭키딜, 메인 기획전 등 이벤트·프로모션을 진행해 매출 향상에 도움을 줄 계획이다. 또한 라이브커머스, SNS 커머스 등 마케팅까지 더해 온라인 사업자들의 성장을 가속화할 방침이다.

이재석 카페24 대표는 "판매채널을 다각화하면 소비자와의 접점이 늘어나 매출을 효율적으로 높일 수 있다"며 "앞으로도 온라인 사업자들이 손쉽게 판매채널을 확대할 수 있도록 서비스를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

