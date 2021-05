광주시, 24∼6월6일 온라인 일자리박람회 개최

전국 처음으로 인크루트·광주잡넷 등 2곳 동시 개최

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 코로나19로 침체된 채용시장을 활성화하기 위해 24일부터 내달 6일까지 ‘2021 광주 온라인 일자리박람회’를 개최한다고 23일 밝혔다.

이번 박람회는 광주지방고용노동청, 광주경제고용진흥원, 한국산업단지공단, 한국광산업진흥회 등이 참여하며, 전국 처음으로 인크루트와 광주잡넷 등 온라인 홈페이지 2개에서 동시에 개최된다.

박람회는 자동차, 광전자, 우수 추천기업 등 3개 분야로 나눠 진행하며 ▲구인 기업 소개, 희망 기업에 지원서 접수 및 면접 예약 ▲공공기관 취업전략 배우기, 자기소개서 무료컨설팅, 직무별 동영상 강의, 화상면접 합격 전략 등 다양한 취업 지원 서비스를 제공한다.

송권춘 시 일자리정책관은 “코로나19 확산으로 취업이 어려운 상황에서 이번 온라인일자리박람회가 구직자들의 취업 자신감을 높이고, 꿈을 이룰 수 있는 기회가 되기를 바란다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr