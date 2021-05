근원 PPL도 예상보다 높은 0.7% ↑

[아시아경제 차민영 기자] 미 노동부는 4월 생산자물가지수(PPL)가 전월 대비 0.6% 상승한 것으로 집계됐다고 13일(현지시간) 밝혔다. 이는 당초 예상치 0.3%보다 높은 수준이다.

같은 날 발표된 4월 근원 PPL도 전월보다 0.7% 올라 예상치(0.4%)보다 높았다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr