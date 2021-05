진주시 상봉동 행정복지센터 신청사 준공 기념식수

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 상봉동 행정복지센터에서 신청사 준공 기념식수 행사를 했다고 11일 밝혔다.

시는 기존 상봉동 행정복지센터 청사의 복잡한 지리적 위치와 협소한 내부공간으로 인한 방문객의 불편을 해소하고 다양한 행정·복지 수요의 충족 및 문화 향유의 기회를 제공하고자 54억여원의 예산을 투입해 신청사를 2019년 12월 착공하고 전체면적 969㎡, 지상 3층 규모로 지난해 11월 준공했다.

이날 식수 행사는 주민 화합과 시민 편의를 위해 건립된 동 청사 준공을 기념하기 위해 마련됐으며, 코로나19 상황에 따라 조규일 진주시장, 이상영 시의회 의장 등 소수의 관계자만 참석해 방역지침을 준수하면서 간소하게 진행했다.

조 시장은 “상봉동 행정복지센터 신청사 건립에 힘써 준 모든 분께 감사하다”고 소감을 밝히고 주민 불편과 복지 사각지대를 실질적으로 해소할 수 있는 주민밀착형 행정·복지 서비스를 주문하면서 “동민 모두가 함께 어울릴 수 있는 주민 복합 커뮤니티 공간이 되도록 모두 노력해 줄 것”을 당부했다.

