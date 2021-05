검찰, 한국방송통신대 총학 회장 강제추행 혐의 수사

[아시아경제 송승윤 기자] 검찰이 타 지역 총학생회 임원들을 성추행한 혐의로 한국방송통신대학교(방송대) 전국총학생회장을 수사중인 것으로 확인됐다.

11일 법조계에 따르면 서울북부지검은 강제추행 혐의를 받는 방송대 전국총학생회장 A씨를 수사하고 있다. A씨는 지난 2월 20일 부산의 한 음식점에서 다른 지역 총학생회 여성 임원 2명을 상대로 동의 없이 여러 차례 신체 접촉을 한 혐의를 받고 있다.

당시 그는 상대방이 거부 의사를 밝혔음에도 만취 상태에서 껴안거나 얼굴과 어깨를 만지는 등 임원들을 추행한 것으로 알려졌다.

이들은 A씨를 수사기관에 고소하고, 학교에도 공식적으로 문제를 제기했다. 경찰은 수사를 마치고 강제추행 혐의로 A씨를 검찰에 송치했다.

방송대도 자체 조사를 벌이고 지난달 15일 성희롱·성폭력심의위원회를 열어 A씨의 행위가 성희롱에 해당한다고 결론냈다. 학교 측은 학생지도위원회를 열어 징계 수준을 논의할 계획이다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr