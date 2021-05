"소상공인 상품으로 마음 전하세요" 오아시스마켓, 기획전

가정의 달 맞아 소상공인 특색 담긴 상품으로 기획전 구성

"중소기업유통센터 손잡고 소상공인과의 지속적 상생 나서"

[아시아경제 김유리 기자] 새벽배송기업 오아시스마켓은 오는 21일까지 100% 소상공인 상품으로 구성한 '소상공인 상품으로 마음을 전해요' 기획전을 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 기획전은 지난달 오아시스마켓이 중소기업유통센터와 체결한 '소상공인의 디지털 전환을 위한 업무협약'의 일환으로 소상공인 업체 온라인 입점 지원 및 판매 촉진을 위해 마련됐다.

오아시스마켓은 "가정의 달을 맞아 준비한 이번 기획전은 매년 똑같은 가정의 달 선물에 지친 고객들을 위해 각 소상공인만의 개성과 특징을 살린 상품을 엄선해 준비했다"고 말했다.

깨의 얇은 껍질을 한 겹 거피해 만들어 부드럽고 깊은 향이 나는 담향 참기름세트와 지역 특산주 등이 대표적인 상품이다. 진입장벽을 낮추기 위해 가격 혜택도 추가했다. 2만원 이상 구매 시 3000원을 즉시 할인받을 수 있는 쿠폰을 횟수 제한 없이 제공한다. 단 다운받은 쿠폰은 당일만 사용할 수 있다.

오아시스마켓은 "경쟁력 있는 소상공인 상품을 꾸준히 직매입 상품으로 전환해 소상공인에게 실질적인 도움을 줄 수 있도록 돕고 있다"고 설명했다. 직매입으로 전환하면 오아시스마켓에서 재고와 물류비용을 부담해 소상공인 부담이 줄어든다. 새벽배송으로 소량 판매 역시 가능해 매출에도 기여한다. 우리밀 와플을 판매하는 시온올앤지의 경우 직매입 전환 이후 월 매출이 5000% 넘게 증가했다.

서우리 오아시스마켓 MD는 "오아시스마켓 품질 기준에 맞는 상품을 취급하기 위해 성분 및 재료 업그레이드는 물론 소상공인이 더 저렴한 가격에 좋은 재료를 납품 받을 수 있도록 좋은 업체를 상호 소개해주는 역할도 하고 있다"고 말했다.

한편 오아시스마켓은 소상공인의 온라인 판로를 돕기 위해 소상공인 카테고리를 따로 만들어 소상공인 장터를 365일 운영하고 있다. 중소기업유통센터와 함께 라이브커머스, 정기구독사업도 계획 중이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr