이마트24, 대용량 얼음컵 출시…여름 인기 상품 정기권도 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 얼음컵, 아이스크림 등 다양한 할인 행사와 신상품을 선보이며 여름 맞이를 시작한다고 11일 밝혔다.

이마트24는 대용량 음료 선호 트렌드에 맞춰 ‘메가빅 아이스컵’을 선보인다. 이번에 출시한 메가빅 얼음컵은 기존 이프레소 아이스컵(180g)대비 약 2배 많은 얼음이 들어있어 500ml 페트 음료와 생수, 캔맥주 등을 한번에 부어 시원하게 마실 수 있다.

얼음컵 등 여름 인기 상품의 정기권도 판매한다. 지난해 이마트24가 업계 최초로 선보인 얼음컵 정기권 2종은 3일만에 완판되며 큰 인기를 끌었다. 이에 얼음컵 외에도 아이스 즉석커피, 아이스크림, 생수 등으로 정기권 상품을 확대한다.

기존의 이프레소 얼음컵 7일권·14일권 외에 이프레소 아이스 즉석커피(커피+얼음컵) 7일권과 이천쌀콘 7일권을 각 30% 할인된 금액에 구입할 수 있다. 아임이 하루e리터(500ml)생수 20개를 30일 동안 구입할 수 있는 정기권은 20% 할인된 가격에 판매한다.

이마트24는 이달 114종의 아이스크림에 대해 가격 할인, 1+1, 2+1 덤 증정 행사를 진행한다. 빙그레 투게더(초콜릿밀크), 끌레도르 파인트(초코프레첼, 더블쿠키) 등 홈 타입 아이스크림도 30% 할인된 가격으로 구입할 수 있다.

또한 롯데 ‘와(사과)’를 단독으로 선보인다. 와(사과)는 더블비얀코 하단에 있는 사과샤베트만을 단독으로 먹고 싶어하는 고객들의 니즈를 반영해 와 아이스크림의 얼음알갱이와 사과샤베트로만 만든 상품이다. 상품 출시를 기념해 2+1 덤 행사를 진행해 1개당 약 35% 할인된 가격으로 구입할 수 있다.

이마트24 관계자는 “예년보다 일찍 찾아온 더위에 차별화된 얼음컵·아이스크림 상품과 다양한 할인행사 등 여름마케팅에 빠르게 돌입했다”며 “앞으로도 고객들을 만족시킬 수 있는 다양한 상품과 행사를 준비할 계획”이라고 말했다.

