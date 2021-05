휴먼엔, 리조트 사업부문 물적분할 결정

[아시아경제 이선애 기자] 휴먼엔 휴먼엔 032860 | 코스닥 증권정보 현재가 12,600 전일대비 600 등락률 +5.00% 거래량 344,965 전일가 12,000 2021.05.07 10:39 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]웰바이오텍·휴먼엔, 러 코로나19 백신 '코비박' WHO 사전평가 신청에 강세휴먼엔, 러시아 코로나19 백신 ‘코비박’ WHO 사용승인 신청에 부각휴먼엔, 코로나19 백신 ‘코비박 프로젝트’ 참여 위해 MPC에 투자 close 은 리조트 사업부문을 단순·물적분할 방식으로 분할해 휴먼엔 휴먼엔 032860 | 코스닥 증권정보 현재가 12,600 전일대비 600 등락률 +5.00% 거래량 344,965 전일가 12,000 2021.05.07 10:39 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]웰바이오텍·휴먼엔, 러 코로나19 백신 '코비박' WHO 사전평가 신청에 강세휴먼엔, 러시아 코로나19 백신 ‘코비박’ WHO 사용승인 신청에 부각휴먼엔, 코로나19 백신 ‘코비박 프로젝트’ 참여 위해 MPC에 투자 close 리조트를 신설하기로 결정했다고 7일 공시했다. 분할기일은 2021년 6월23일이다.

