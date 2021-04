윤호중 “국민의힘, 후쿠시마 오염수 방출 철회 공동결의안 동참해야”

[아시아경제 전진영 기자] 윤호중 더불어민주당 원내대표 겸 비상대책위원장은 28일 국민의힘을 향해 일본 후쿠시마 오염수 해양 방출 철회를 위한 국회 공동결의안 동참을 호소했다.

윤 비대위원장은 이날 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 “후쿠시마 오염수 문제는 당리당략을 떠나 우리 생태계와 국민 안전이 우선돼야할 문제”라며 이같이 말했다.

그는 “일본 정부의 일방적 결정을 철회시키기 위해 국회가 일치된 목소리로 대응해야한다”며 “민주당은 후쿠시마 오염수 해양방출 철회를 촉구하는 원내 7개 정당의 결의안 공동발의를 추진해왔다”고 강조했다.

그러면서 “국민의 안전을 지키기 위한 의지에는 여야 구분이 있을 수 없으므로 국민의힘 동참을 다시한번 호소한다”면서 “국민의힘만 동의해주면 원내정당 모두가 함께 참여하는 결의안을 신속히 발의할 수 있다. 이번 결의안을 계기로 국민의 안전을 위해서는 여야가 함께 단합해서 일한다는 국회의 전통을 세워주길 바란다”고 덧붙였다.

