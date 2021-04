광진구 청소년 자율동아리 모집...동아리 당 최대 150만원 지원

청소년이 주도적으로 참여하는 동아리 활동 지원…26일까지 모집... 광진구 거주 또는 구 소재 기관 동아리 대상

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 청소년이 주체적으로 기획하고 운영하는 ‘청소년 자율동아리’를 모집한다.

지원대상은 광진구 거주 청소년들로 구성되거나 구 소재 기관에 소속된 동아리로 만 9~24세 청소년 5명 이상과 학부모 등 지도자 1명이 함께 참여해야 한다.

활동분야는 봉사 등 사회참여, 인문사회, 미디어, 요리 등 청소년의 자치활동을 기반으로 하는 분야여야 하며, 학교·학원 등에 소속된 동아리는 제외된다.

지원규모는 총 8개 동아리 내외로 선정된 동아리에는 동아리 간 연합활동 지원, 활동증명서 발급 등과 함께 동아리 당 최대 150만 원의 지원금이 지급된다.

또 올해 하반기에 개최되는 ‘광진구 온마을 청소년 페스티벌’ 참여 기회를 제공해 그간의 활동 성과를 선보이게 된다.

신청을 원하는 동아리는 오는 26일까지 신청서와 활동계획서, 지원금 사용계획서 등을 작성, 이메일로 제출하거나 광진구 교육지원과로 방문 접수하면 된다.

선정결과는 심사기준에 따른 서류심사를 거쳐 오는 5월 중 최종 발표된다.

김선갑 구청장은 “청소년들이 주체적으로 참여하는 자율동아리 활동을 통해 다양한 협력방식을 배우고, 지역 공동체 구성원으로서의 자질을 키워나가길 바란다”며 “앞으로도 어린이와 청소년이 행복한 교육환경 조성을 위해 다양한 정책을 마련하겠다”고 말했다.

