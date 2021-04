[e공시 눈에 띄네] 코스피-13일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ GS건설=주식회사 소백에 1450억원의 채무보증 결정.

◆ 유양디앤유=계선계획 이행여부에 대한 심의요청서 제출, 거래소는 상장유지여부 결정할 예정.

◆ 세우글로벌=감사의견 거절 사유로 인한 상장폐지기준 해당사실과 관련해 이의신청서 제출했다고 공시.

◆ 이엔플러스=탄소나노선재의 제조장치와 제조방법에 대해 특허권 취득.

◆ 서연= 자회사 서연 오토비젼이 인적분할을 결정했다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr