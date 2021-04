중기부, 공주에 국내 1호 '소공인 복합지원센터' 개소

[아시아경제 이준형 기자] 중소벤처기업부는 9일 충남 공주에 국내 첫 ‘소공인 복합지원센터’를 열고 개소식을 개최했다고 밝혔다. 이날 개소식에는 권칠승 중기부 장관, 양승조 충남도지사, 김정섭 공주시장 등이 참석했다. 소공인은 근로자수 10인 미만의 소규모 제조업체다.

소공인 복합지원센터는 지역특화산업을 육성하고 소공인의 혁신성장을 지원하는 기관이다. 중기부는 소공인이 연구개발, 제조, 전시, 판매 등의 사업 과정을 원활하게 수행할 수 있도록 2019년부터 소공인 복합지원센터 구축을 지원했다. 현재 충남 공주를 포함해 경기 화성, 경북 영주, 서울 중랑구, 서울 마포구 등 전국 5개 지자체에서 센터 구축이 진행되고 있다.

이번에 개소한 공주 복합지원센터는 공주시가 소유한 ‘한국섬유스마트공정연구원’ 건물 3개동을 리모델링해 조성됐다. 중기부에 따르면 국비 25억원을 포함해 총 사업비 56억1000만원이 투입됐다.

이 센터에는 섬유 제조와 시험분석 등에 필요한 30여종의 장비와 공동판매장, 작업장 등을 갖춘 공용 비즈니스 공간이 마련됐다. 공주 섬유업체들은 그동안 원단 염색가공, 봉제 등 공정 작업을 위해 경기 안산, 서울 동대문 등 먼 곳으로 원단을 보내 외주가공을 하는 경우가 많았다. 앞으로 공주 복합지원센터 공동장비를 활용해 이들 업체의 물류비용이 상당 부분 절감될 것으로 보인다는 게 중기부의 설명이다.

공주는 전 산업 종사자 중 섬유산업 종사자가 차지하는 비중이 3.5%로 전국 평균인 1.9% 대비 2배 가량 높다. 이처럼 섬유산업이 지역경제와 고용에 미치는 영향이 작지 않지만 업체 대부분 하청 또는 주문자상표부착(OEM) 방식으로 납품을 하고 있어 부가가치가 낮았다.

중기부는 공주 지역의 소공인들이 복합지원센터를 기반으로 자체 상품을 개발하고 공동 생산할 수 있는 ‘밸류체인’을 형성할 것으로 기대하고 있다. 현재의 하청·임가공 중심의 지역 섬유산업 구조가 완제품 생산 및 판매 중심의 고부가 산업으로 변화할 수 있다는 분석이다.

권칠승 중기부 장관은 "소공인은 모든 산업의 뿌리이자 제조업의 모세혈관"이라며 "소공인 제조 경쟁력 강화를 위해 맞춤형 정책을 발굴하고 특화된 지원예산을 계속 확대하겠다"고 말했다.

