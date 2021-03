"2030 吳 지지는 왜곡" 박영선 지지연설 '20대 청년' 알고보니 與당직자 출신

[아시아경제 김소영 기자] 박영선 더불어민주당 서울시장 후보 유세 무대에 올라 박 후보의 지지를 호소했던 한 20대 청년이 최근까지 민주당 전국대학생위원회 대변인으로 활동한 당직자 출신인 것으로 확인됐다.

31일 오전 서울 동작구 사당동 태평백화점 앞에서 진행된 박 후보의 유세에서 '28살의 대학원생'이라고 소개 받은 A씨가 단상에 올랐다.

무대에 오른 A씨는 "제가 이 자리에 올라온 것은 2030 모든 청년이 오세훈 후보를 지지한다는 왜곡을 바로잡기 위해서"라며 "집값 상승과 한국토지주택공사(LH) 사태로 현 정부에 대한 불만이 컸지만, 분노를 가라앉히고 이 사태를 해결할 수 있는 후보를 선택해야 한다"고 주장했다.

그러면서 "지난 두 번의 서울시장 후보 토론을 보며 오세훈은 정말 안 되겠다는 생각을 했다"고 말하기도 했다.

이처럼 박 후보를 지지하는 일반 청년 유권자로 소개된 A씨가 이후 민주당 전직 당직자였던 것으로 드러나 파문이 일고 있다.

이 같은 논란에 박 후보 측 관계자는 "기획안에 전직 당직자라고 기재된 것도 아니고 현장에서 올라온 것"이라며 "사전에 준비된 건 아니었다"고 해명했다.

한편 이를 두고 황규환 국민의힘 상근부대변인은 구두 논평을 통해 "당직자를 평범한 대학원생으로 둔갑시켜 청년들의 마음을 얻어보려 했다니 그 심보가 괘씸하다"며 "청년들은 그런 민주당의 거짓과 위선에 등을 돌리는 것"이라고 비판했다.

