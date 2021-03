3인 대표 체제로 변경

[아시아경제 김흥순 기자] 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 13,200 전일대비 50 등락률 -0.38% 거래량 2,632,845 전일가 13,250 2021.03.30 11:52 장중(20분지연) 관련기사 두산중공업, 검색 상위 랭킹... 주가 3.94%두산중공업, 주가 1만 2700원.. 전일대비 3.67%두산重, 창원 본사에 풍력2공장 준공…풍력발전 생산 확대 close 은 30일 분당두산타워에서 제58기 정기 주주총회를 열고 재무관리부문장 박상현 부사장을 각자대표로 신규 선임했다고 밝혔다.

이로써 두산중공업은 박지원 회장과 정연인 사장의 2인 각자대표 체제에서 박 부사장을 포함한 3인 각자대표 체제로 변경됐다. 앞서 2012년과 2018년, 2019년에도 3인 각자대표 체제로 운영된 바 있다.

박 신임 대표는 2004년 ㈜두산 전략기획본부 부장으로 입사해 두산인프라코어 최고재무관리자(CFO), ㈜두산 지주부문 CFO, 두산밥캣 대표이사 겸 CFO를 역임했다. 지난해부터는 두산중공업 재무관리부문장으로 일했다.

한편 이날 두산중공업 정기 주총에서는 배진한 고려대 경영대학 교수를 사외이사로 신규 선임하는 안건도 상정돼 의결됐다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr