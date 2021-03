스마트기술로 세계 첫 ‘무장애 교통도시’ 만든다 … 부산시, ‘스마트시티 챌린지’ 본사업 선정

국토부·부산시, 2년간 200억원 규모 사업 첫 발



스마트기술 적용 안전·편리 무장애 교통환경 조성

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산이 스마트기술을 사용해 노인과 장애인 등 교통약자에 안전 서비스를 제공하는 세계 첫 무장애 교통 도시가 될 전망이다.

국토부가 공모한 ‘2021년도 스마트시티 챌린지’ 본사업에 부산시가 최종 선정됐다.

‘스마트시티 챌린지 사업’은 시민과 기업, 지자체가 힘을 모아 도시 전역의 교통장애 관련 문제를 해결하기 위해 종합적인 솔루션을 개발하는 사업이다.

부산시는 본사업 대상지로 선정돼 향후 2년간 200억원(국비 100억원, 지방비 100억원) 규모로 사업을 추진한다.

부산시는 지난해 5월 스마트시티 챌린지 예비사업 기관으로 선정돼 2020년 7월부터 2021년 2월까지 실증지역인 부산 동구에서 관련 기관과 기업 간 컨소시엄을 구성해 시민과 함께 서비스를 실증해왔다.

부산시는 코로나19 이후 경제, 사회가 대전환하는 가운데 소외되는 계층·지역이 없도록 포용성 강화에 역점을 뒀다. 실질적으로 스마트시티 기술의 도움이 필요한 교통약자를 대상으로 우선 서비스를 발굴하고 진행했으며, 점차 서비스를 확대할 계획이다.

향후 본사업에서는 실증결과를 바탕으로 지하철역을 중심으로 배리어프리 내비게이션을 확대한다.

부산시 전역에 배리어프리 스테이션과 승차공유 플랫폼을 구축할 계획이다. 또 노인·장애인에게 안전한 보행환경을 제공하기 위한 신규 서비스를 추가해 교통약자와 비교통약자 누구나 이용할 수 있는 무장애 교통도시를 구현해 나갈 계획이다.

서비스의 완성을 위해 장애인, 고령자 등 시민참여 방안을 더 확대하고 배리어프리 인증을 위한 전략도 마련할 계획이다.

이병진 부산시장 권한대행은 “스마트시티 챌린지 본사업을 차질없이 추진해 안전하고 편리한 교통환경을 체감할 수 있는 스마트시티 모델을 만들어 전국으로 확산할 수 있도록 지원하겠다”며, “부산시민뿐 아니라 대한민국 국민, 세계 시민 모두를 위한 서비스를 부산에서 시작하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr