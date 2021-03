넷마블 방준혁 의장, 작년 연봉 23억… 권영식 대표 44억

[아시아경제 구은모 기자] 방준혁 넷마블·코웨이 의장이 지난해 23억6600만원의 연봉을 받았다.

18일 넷마블이 공시한 사업보고서에 따르면 넷마블 창업자인 방 의장은 지난해 급여 13억8000만원·상여 9억7800만원·기타 근로소득 800만원을 수령했다.

회사 측은 "급여는 직위·리더십·전문성 등을 종합 반영했다"며 "상여는 재무성과 및 성장률, 전략 과제 달성 등을 종합적으로 판단해 지급했다"고 설명했다. 특히 넷마블은 방 의장이 지난해 전년 대비 성장을 견인했고, 글로벌 시장 확장 및 신규 성장 기반을 창출했다고 평가했다.

권영식 넷마블 대표는 35억원대 주식을 행사하면서 방 의장보다 많은 총 44억1천800만원의 보수를 챙겼다. 권 대표는 주식매수선택권 행사로 35억6100만원을 받았고, 급여 5억3000만원·상여 3억100만원을 수령했다.

권 대표와 각자 대표인 이승원 넷마블 대표는 지난해 19억7900만원을 받았다. 이 대표는 급여 4억1200만원·상여 1억2400만원을 받았고, 14억2500만원어치 주식매수선택권을 행사했다.

넷마블은 지난해 말일 기준으로 직원은 768명, 1인 평균 연봉은 7300만원이었다. 남자 평균은 8200만원, 여자 평균은 5900만원이었다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr