H2KOREA, 수소기업 육성 '수소 이노베이션 데스크' 개소

[아시아경제 유제훈 기자] 수소융합얼라이언스추진단(H2KOREA)은 제3차 수소경제위원회 회의 결과 등에 따라 민간투자 지원관리체계 및 수소전문기업 육성 지원을 목적으로 하는 '수소 이노베이션 데스크(Hydrogen Innovation Desk)' 개소식을 개최했다고 12일 밝혔다.

이날 개소식엔 주영준 산업통상자원부 에너지자원실장, 문재도 H2KOREA 회장, 문일 연세대 화공생명공학과 교수 등 약 15명이 참석했다.

앞서 정부는 제1·3차 수소경제위원회 회의에서 수소전문기업 육성계획과 민간투자계획, 정부 지원방안을 발표한 바 있다. 구체적으로론 오는 2030년까지 수소전문기업 500개, 2040년까지 1000개를 육성키로 했으며, 국내 대기업, 중소·중견기업을 통틀어 오는 2030년까지 약 43조원의 민간투자를 진해잌로 했다.

H2KOREA는 수소법 시행에 맞춰 법 시행령 제2조에 근거한 수소전문기업 확인제도 및 시행계획을 국내 산업계에 안내하고 수소 전문기업 확인 희망기업을 모집 중이다.

H2KOREA 또 오늘부터 운영하는 수소 이노베이션 데스크를 통해 민간투자계획에 대한 정부정책 지원과 전문기업이 갖는 현장 애로사항 등을 지원하고, 국내 수소경제 산업계가 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있도록 기술, 경영 컨설팅, 시제품 제작, 인증획득, 브랜드 개발, 홍보전략 수립 등도 지원할 예정이다.

문재도 H2KOREA 회장은 "대한민국 수소경제의 수소전문기업은 희망이고 미래"라며 "오늘 개소한 수소 이노베이션 데스크는 수소전문기업 육성 지원의 종합 컨트롤타워로서 역할과 능력을 백분 발휘해 더 많은 기업이 수소경제 생태계 조성에 동참할 수 있도록 모든 역량을 집중할 것"이라고 말했다.

