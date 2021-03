[아시아경제 이민지 기자] 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 121,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 125,500 2021.03.02 08:04 장시작전(20분지연) 관련기사 대한상의 직원들 언택트 환송회 받은 박용만삼성물산, 주가 12만 8000원.. 전일대비 1.59%주요 상장사 '배당 축포' 쏜다…주주 달래기 나선 LG화학 5배 급증 close 은 카타르와 18.7만㎥ 규모 LNG Tank 3기 등 건설공사(Onshore Offplot Common Lean LNG Storage and Loading Facilities of the NORTH FIELD EXPANSION PROJECT)계약을 체결했다고 2일 공시했다.

계약금액은 1조8563억원으로 지난 2019년 말 연결 매출액 기준 6%에 해당한다. 계약기간은 2025년 11월 30일까지다.

