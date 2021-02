남구준 국가수사본부장 취임 "인권·현장 최우선, '국민중심 책임수사' 실현"

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 26일 오후 서울 서대문구 미근동 경찰청사에서 남구준(53) 초대 국가수사본부장 취임식을 개최했다.

남 본부장은 취임사에서 "새 시대를 열어가는 역사적 전환점에서 국수본부장이라는 중책을 맡게 됐다"며 "기쁨과 영예보다는 무거운 사명감과 책임감을 느낀다"고 소감을 밝혔다.

남 본부장은 먼저 인권친화적 수사환경 구축과 경찰 수사의 공정성·전문성 강화를 중점 과제로 제시했다. 그는 "국민의 기본권리를 보장하기 위해 관련 규정과 제도를 전반적으로 재설계하겠다"며 "국민의 관점에서 수사절차상 취약요소가 없는지 점검하고 개선책도 마련하겠다"고 강조했다. 또 인사제도 개선과 체계적 교육, 수사 단계별 심사체제 고도화를 통해 수사 완결성을 높이겠다는 의지도 밝혔다.

수사 과정을 피해자 관점에서 보는 '회복적 경찰활동', 범죄를 반드시 척결하겠다는 '강력한 수사활동'도 약속했다. 남 본부장은 "현장에서 굵은 땀방을을 흘리고 있을 동료 여러분들에게 종경과 신뢰를 보낸다"며 "여러분들에게 힘이 되는 본부장이 되겠다"고 다짐했다.

이날 취임식은 코로나19 확산에 따라 국수본 지휘부 등으로 참석자를 최소화한 가운데 진행됐다. 남 본부장은 현안 업무보고를 받고, 일선 수사현장을 방문해 수사관들과 소통하는 등 본격적인 행보에 나설 계획이다.

<남구준 본부장 프로필>

▲1967년생 ▲경남 진주 ▲마산중앙고 ▲경찰대(5기) ▲경남청 수사과장 ▲경남 마산동부서장 ▲경찰청 범죄정보과장 ▲서울 양천서장 ▲경찰청 특수수사과장 ▲경찰청 형사과장 ▲경남 창원중부서장 ▲청와대 국정상황실 파견 ▲경찰청 사이버안전국장 ▲경남경찰청장

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr