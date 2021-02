野 "국정원 불법사찰 문건, DJ정부시절부터 공개해야"

하태경, 불법 도·감청 등 악성정보 우선해야

野정보위 간사 차원에서, 자료 제출 요구

"불확실한 정부로 언론에 영향 미치려 해"

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 국민의힘 정보위원들은 이명박(MB) 정부뿐 아니라 김대중(DJ) 정부 이후 국가정보원 불법사찰 정보 공개를 요구했다. 더불어민주당 정보위원들이 정보위 차원으로 MB 정부 이후 국정원 불법사찰 정보를 요구한 것에 대한 맞불 성격이다. 악성 불법 정보 문제도 거론해 DJ 정부 시절 불법 도·감청 문제 역시 따져볼 것을 요구했다.

24일 하태경·조태용 국민의힘 의원들은 국회 소통관에서 기자회견을 열어 "국정원의 불법 사찰 문제를 바로 알고 바로 잡기 위해서는 DJ 정부 때부터 지금까지의 모든 의혹이 그 대상이 되어야 한다"며 "국민의힘 정보위원 일동은 국정원과 민주당이 60년 흑역사 청산을 위해 모든 불법사찰에 대한 정보 일괄 공개와 정치개입을 그만둘 것을 다시 한번 강력히 촉구한다"고 말했다.

하 의원은 이와 관련해 DJ 정부 이후 현재까지 감청장비의 도·감청 대상자 수와 사찰정보 문건 수 및 활용 내역, 사찰 정보의 청와대 보고 건수를 요구했다. 아울러 도·감청 협조 요청 기관 현황과 기관 간 문수 수발신 목록 일체, 사찰 관련 보고서와 사찰 관련 미행 자료 및 보고서 등도 정보위에 제출할 것을 요구했다.

하 의원은 "불법 사찰 정보 공개는 너무 많고 불가능하다"면서 "항목별로 일괄 공개가 동시에 이뤄져야 한다"고 말했다. 그는 "도·감청 사항은 DJ 정부 때부터 지금까지 가능한데, 어느 정부를 선택해서는 안 되고 항목별로 공개해야 한다"고 말했다.

이어 "악성 정보를 우선해서 공개해야 한다"고 주장했다. 하 의원은 "불법 정보 중에서도 여러 강도, 수준 차이가 있다"며 "인터넷에 있는 정보를 취합한 것과 도청하고 미행한 것은 질적으로 차이가 난다. 악성 정보를 우선해서 공개해야 한다"고 주장했다.

기자회견 뒤 하 의원은 "(국가정보원이) 아직 불확실한 정보로 연기만 피우고 있다"며 "불확실한 정보를 자꾸 흘리며 선거에 영향을 주려고 한다"고 주장했다. 이어 더불어민주당 소속 김경협 정보위원장이 소개한 20만건의 불법정보 주장에 대해 "본인의 추정"이라며 "열어보기 전에는 불법사찰 정보인지 아닌지 모른다"고 말했다.

하 의원은 "민주당에서는 MB 정부 이후로만 공개하고 우리는 항목별로 DJ 정부부터 요구했다"며 국정원이 어떤 정보를 공개하는지 지켜보자"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr