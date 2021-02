그린 에너지 및 그린 모빌리티 분야, 소재?부품?장비 분야, 신산업 분야

[아시아경제 원다라 기자] 한국씨티은행이 해외진출 한국기업에 우대조건으로 대출을 공급한다.

씨티은행은 23일 한국무역보험공사와 서울종로구 소재 한국무역보험공사 본사에서 '한국 기업의 수출 및 해외진출 지원 협력을 위한 업무협약'을 체결했다.

이번 협약 체결에 따라 씨티은행은 ▲그린 에너지 및 그린 모빌리티 분야 ▲소재?부품?장비 분야 ▲신산업 분야 관련, 한국의 수출을 촉진하는 사업에 대해 우대조건으로 대출을 공급하고, 한국무역보험공사역시 우대 조건으로 해당 대출에 보험?보증을 제공하기로 했다.

유명순 한국씨티은행장은 “무역보험공사와의 긴밀한 파트너십과 씨티은행의 글로벌 네트워크를 활용하여 우리 기업들이 세계각지에서 더욱 경쟁력 있는 금융서비스를 제공받을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr