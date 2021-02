자카르타, 홍수에 사망 5명·이재민 1700여명

[아시아경제 조현의 기자] 인도네시아 수도 자카르타에서 홍수로 최소 5명이 사망하고 이재민 1700여명이 발생했다.

22일 자카르타 재난관리국(BPBD)에 따르면 지난 19일 밤부터 내린 집중호우로 200여개 지역이 홍수에 잠겼다. 이번 홍수는 지난해 1월 1일 발생한 홍수 이후 최대 규모다.

사망자 5명 가운데 4명은 어린이다. 남부 자카르타 자티파당 지역의 침수된 주택에선 67세 남성이 집에 갇혀 숨진 채 발견됐다. 어린이 희생자 가운데 남자아이 3명은 홍수가 난 개천, 웅덩이에서 놀다 급류에 휩쓸렸고 7세 여자아이도 물에 빠져 사망했다.

아니스 바스웨단 주지사는 "집중 호우가 내린 뒤 아이들이 물웅덩이, 개천 등에서 놀지 못하도록 부모, 어른들이 단속해 달라"고 당부했다.

전날 홍수 수위가 많이 내려갔지만 동부 자카르타 지역 514가구, 1722명의 이재민이 집으로 돌아가지 못한 상태다. 수십 개 도로가 물에 잠겨 통행이 차단됐으나 차례로 복구 중이다.

인도네시아 기상기후지질청은 이번 주에 더 많은 비가 내릴 수 있다고 예보했다. 우기는 전년도 10월부터 올해 4월까지 계속된다.

