농협은행, 농촌 지역 학생 2천여명에게 1억원 상당 지원

권준학 은행장, 전달식 참여

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행이 농촌 지역의 초등학교 및 지역아동센터 학생 2000여 명에게 1억원 상당의 학습꾸러미를 전달했다고 21일 밝혔다.

지난 19일 인천 강화군 소재 갑룡초등학교에서 진행된 전달식은 코로나19 방역수칙 준수를 위해 권준학 은행장과 한국장학재단 이정우 이사장 등 최소의 인원으로 진행되었다.

지원 물품은 EBS 교재와 학용품 세트 및 우리 쌀 가공품으로 구성되었으며, 총 2000여 명의 초등학생들에게 전달되었다.

권 은행장은“이번에 전달된 학습 꾸러미로 농촌의 초등학교 학생들과 지역아동센터 학생들이 꿈을 키워나가는데 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠다”며 “농협은행은 어려운 이웃과 함께 정을 나누는 따뜻한 은행으로, 2021년도에도 본연의 역할을 다할 것”이라고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr