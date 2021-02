합천군의회, 2월 정례간담회 … 코로나19 백신 접종이 혼란 없이

긴급재난지원금 9일부터 읍면 사무소에서 신청 및 지급

코로나19 백신 접종, 2월부터 우선 대상자를 시작으로 9월까지 전 군민에게



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군의회는 9일 오전 군청 실·국장이 참석한 가운데 2월 정례간담회를 개최하고 당면한 주요 사업계획에 대해 담당 부서의 보고를 청취했다.

담당 부서 보고에 따르면, 9일부터 신청이 시작된 ‘합천군 긴급재난지원금’은 3월 5일까지 읍면 사무소를 방문해 신청하며 전 군민 1인당 10만원이 카드형으로 지급된다.

보건소의 ‘신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방 접종계획’은 2월부터 ‘요양병원과 요양시설 입원(소)자와 종사자를 시작으로 전 군민에게 차례대로 접종할 계획이다.

요양병원과 요양시설 입원·입소자의 경우 ‘찾아가는 접종’을 병행하는 등 대상 기관의 특성에 따라 자체 접종할 계획이라고 보고했다.

군의회는 지금까지 회기 중 열리는 본회의를 인터넷 실시간 생방송과 IP 방송(행정 내부망)으로 서비스해왔는데 차기 회의부터는 상임위원회 회의까지 인터넷 실시간 생방송과 IP 방송을 서비스하기로 했다.

배몽희 의장은 인사말을 통해 “오늘부터 긴급재난지원금이 지급되고 있다. 집행부의 신속한 처리에 감사드리며 설 전에 최대한 많은 군민이 지원받을 수 있도록 노력해 달라”고 말했다.

이어 “이번 달부터 시작되는 코로나19 백신 접종이 혼란 없이 원활히 진행될 수 있도록 사전 준비를 철저히 해 코로나 조기에 극복에 한 발 더 다가갈 수 있기를 기대한다”고 말했다.

