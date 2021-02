[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 7일 오전 9시30분께 경남 하동군 청암면 돌고지재 도로에서 3.5t 트럭이 가드레일을 들이받고 5m 아래 언덕으로 추락했다.

이 사고로 트럭 운전자 A(38)씨가 중상을 입고 병원으로 옮겨졌으나, 끝내 숨졌다.

경찰은 트럭이 돌고지재 정상에서 청암주유소 방면으로 운행하던 중 사고가 난 것으로 보고 자세한 경위를 조사하고 있다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr