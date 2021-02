필리핀 막사이사이 동쪽서 규모 6.0 지진 발생

[아시아경제 권재희 기자] 7일 기상청이 외국 관측 기관 등을 인용해 이날 오후 1시 22분 57초(한국시간) 필리핀 막사이사이 동쪽 2km 지역에서 규모 6.0의 지진이 발생했다고 전했다.

진앙은 북위 6.76도, 동경 125.21도이며 지진 발생 깊이는 25km다.

